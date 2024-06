Le vaisseau Starliner de Boeing tente, pour la troisième fois, de décoller

Et de trois: le premier décollage avec astronautes du vaisseau Starliner de Boeing sera tenté pour la troisième fois en un mois mercredi, une mission attendue depuis des années et qui représente un enjeu majeur pour le géant aéronautique et la Nasa.

Le décollage est prévu à 10H52 de Cap Canaveral en Floride (14H52 GMT) et la météo s'annonce favorable.