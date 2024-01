Le véhicule autonome avance, mais plus lentement que prévu

Partager:

Capteurs, caméras, lasers, ou encore logiciels, le tout agrémenté d'un soupçon d'intelligence artificielle: le Salon de l'électronique de Las Vegas regorge d'innovations pour les véhicules autonomes dont le développement prend plus de temps qu'anticipé, mais reste "en bonne voie". "Les entreprises déploient des robotaxis à grande échelle comme jamais et dans de plus en plus de villes. (...) De nombreux constructeurs traditionnels introduisent des technologies d'assistance à la conduite dans leurs produits", se réjouit Kersten Heineke, associé et codirecteur du Centre McKinsey pour la mobilité future (MCFM), évoquant également de "gros progrès" dans les camions autonomes.

Malgré un environnement difficile et "un repli des financements, (...), nous progressons. Cela prend simplement un peu plus de temps que ce que nous anticipions il y a trois à cinq ans", relève-t-il. "Rien de spectaculaire" en la matière cette année au Salon de l'électronique grand public (CES) à Las Vegas, juste l'amélioration de technologies pourtant cruciales, d'après lui. Car le principal défi désormais se trouve dans la mise au point et le perfectionnement de logiciels et d'équipements pour assurer la sécurité des personnes dans et autour de ces véhicules.

Constructeurs et équipementiers automobiles se focalisent sur les Lidar --capteurs repérant l'environnement d'un véhicule, la détection d'objets, d'obstacles et l'estimation de la distance par laser-- et sur les logiciels de prédiction et d'anticipation. - Caméras, laser et 3D - Groupes historiques comme jeunes start-up, les allées du CES regorgent d'innovations en matière de vision 3D, de vision nocturne, de détecteurs de fatigue du conducteur avec dispositif de surveillance du mouvement des yeux, des gestes ou encore détection des mains sur le volant.