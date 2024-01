Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères à Pyongyang

La Chine et la Russie sont les alliés de longue date de la Corée du Nord mais les Etats-Unis ont mis en garde l'an dernier contre des relations militaires entre Pyongyang et Moscou qui se sont "intensifiées" et sont "dangereuses". Washington a appelé Pékin, plus important fournisseur d'aide économique à la Corée du Nord, à modérer Pyongyang.

"La délégation du ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, dirigée par le camarade Sun Weidong, vice-ministre des Affaires étrangères, est arrivée à Pyongyang le 25, a indiqué vendredi l'agence officielle KCNA.