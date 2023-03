Le Vice-président de la Fédération internationale des droits humains expulsé de Djibouti

Le Vice-président de la Fédération internationale des droits humains (FIDH), Me Alexis Deswaef a été interpellé lundi 13 mars et expulsé de Djibouti, a-t-il annoncé mardi par voie de communiqué. Il y était en mission depuis 48 heures afin de faire état des lieux de la situation des défenseurs des droits humains de ce pays d'Afrique de l'Est.