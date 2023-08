Le vice-président taïwanais va faire étape aux États-Unis malgré l'opposition chinoise

Le vice-président de Taïwan William Lai est en route vers les États-Unis samedi, officiellement pour y transiter avant de se rendre au Paraguay, malgré l'opposition de la Chine à tout contact formel entre Taipei et l'étranger.

Pékin considère en effet Taïwan comme l'une de ses provinces à réunifier un jour avec le reste de son territoire, par la force si nécessaire.

La Chine s'oppose ainsi à tout contact diplomatique entre l'île et les pays étrangers, et condamne fermement chacune des rencontres entre Taipei et d'autres gouvernements.