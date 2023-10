Le Vietnam confirme l'arrestation de la directrice d'un groupe de réflexion sur l'énergie

Le 20 septembre, l'ONG The 88 Project avait affirmé que Ngo Thi To Nhien, à la tête de l'Initiative du Vietnam pour la transition énergétique (VIET, en anglais), avait été placée en détention dès le 15 du mois.

"Après que Ngo Thi To Nhien a été arrêtée, un certain nombre d'agences de presse étrangères et d'organisations réactionnaires exilées ont rapporté l'information, la déformant et calomniant le Vietnam", a dit la veille le porte-parole du gouvernement, To An Xo, confirmant l'arrestation de l'experte, toujours selon les médias d'État.

"À ce sujet, le ministère de la Sécurité publique a rejeté les allégations déformées" selon lesquelles "le Vietnam arrête les militants pour l'environnement" et considère ces déclarations comme "un acte d'interférence dans les affaires internes du Vietnam", a ajouté le porte-parole.

Ngo Thi To Nhien a travaillé avec plusieurs organisations internationales, dont la Banque mondiale, l'Union européenne et les Nations unies.