Le Wyoming devient le premier Etat américain à interdire la pilule abortive

Le Wyoming est devenu vendredi le premier Etat américain à interdire la pilule abortive, ce qui constitue une nouvelle victoire pour les conservateurs qui entendent faire reculer l'accès à l'avortement aux Etats-Unis.

Le gouverneur du Wyoming (ouest), Mark Gordon, a appelé les législateurs à aller plus loin et inscrire une interdiction totale de l'avortement dans la constitution de cet Etat et de la soumettre au vote des électeurs.