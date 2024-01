L'eau monte de nouveau dans le Pas-de-Calais maintenu en vigilance orange crues

Pour mardi, Météo-France prévoit un épisode de "pluie continue et durable, hormis une accalmie temporaire en fin de nuit et début de matinée" et des cumuls pouvant atteindre "20 à 40 mm" ou dépasser localement 40 mm, notamment dans le Montreuillois et du Boulonnais, des secteurs précédemment touchés.

"Ces précipitations pourront donner lieu ultérieurement à une aggravation de la vigilance", indique Météo-France qui n'excluait pas un passage en rouge du département, dans son bulletin à 10H00.

Malgré les cumuls des dernières 24 heures qui devaient atteindre entre 20 et 40 mm, et alors que l'eau a commencé à remonter, aucune habitation n'était inondée lundi matin, selon un bilan consolidé de la préfecture qui rappelait le "contexte hydrologique sensible" dans lequel interviennent ces précipitations.