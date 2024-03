L'eau, un facteur de prospérité et de paix quand le partage est équitable, pour l'ONU

Il est "indispensable" d'assurer à l'ensemble des pays de la planète "un approvisionnement en eau sûr et équitable" pour favoriser leur prospérité et, par ricochet, la paix, souligne le rapport annuel sur l'eau publié vendredi par l'Unesco pour ONU-Eau.

Etablir le lien direct entre eau et prospérité est "un peu empirique", alors que certains pays peu pourvus en or bleu sont bel et bien florissants, reconnaît Richard Connor, rédacteur en chef du rapport paraissant pour la Journée mondiale de l'eau.