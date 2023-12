"L'échec n'est pas une option", lance le président de la COP28

"Tout le monde doit faire preuve de flexibilité", a-t-il aussi dit. "Nous devons trouver un consensus et un terrain d'entente sur les énergies fossiles, y compris le charbon", a-t-il ajouté.

"L'échec n'est pas une option. Nous recherchons l'intérêt général", a prévenu Sultan Al Jaber dans une brève conférence de presse, et avant de réunir tous les ministres dans une séance appelée "majlis", selon la tradition émiratie, où ils seront assis en rond pour discuter sur un pied d'égalité, selon lui.

"C'est la première présidence à avoir appelé toutes les parties à proposer un terrain d'entente et un consensus sur les énergies fossiles. Il est temps que toutes les parties s'engagent de façon constructive et me proposent cette formulation", a martelé celui qui est aussi le patron de la compagnie pétrolière nationale émiratie Adnoc.

Un nouveau projet d'accord doit être publié lundi matin.