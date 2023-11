L'"éclaireur" Gom Van Strien a une semaine pour tenter de résoudre un puzzle complexe

Choisi par Geert Wilders du PVV, l'"éclaireur" Gom van Strien devra entamer la semaine prochaine des discussions avec les présidents de groupe afin d'enquêter sur la possible formation d'un gouvernement à l'issue des récentes élections législatives aux Pays-Bas. Le 5 décembre, il devra rendre un rapport à la Deuxième chambre, qui débattra autour des résultats des élections et le premier tour de l"'éclaireur".

Le parti arrivé deuxième aux élections, GroenLinks-PvdA, pourrait en dernier recours essayer de rallier une majorité si le PVV n'y parvient pas. Mais si le VVD ne voulait pas non plus participer à ce gouvernement, un gouvernement composé du NSC, de D66, du SP, de CDA, ChristenUnie et Partij voor de Dieren ne serait pas majoritaire non plus. Le BBB pourrait aider le gouvernement à obtenir une majorité, mais c'est peu probable.