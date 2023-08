L'économie néerlandaise en récession

L'économie néerlandaise s'est contractée de 0,3% au deuxième trimestre 2023 par rapport aux trois mois précédents. Ceci est rapporté par le Bureau central des statistiques des Pays-Bas (CBS) mercredi. En Belgique et en France, l'économie a progressé respectivement de 0,2 et 0,5% au deuxième trimestre.

Cette baisse du produit intérieur brut (PIB) est principalement due au fait que les Pays-Bas ont vendu moins de biens à l'étranger. Mais, les consommateurs sont également plus prudents en raison des fortes hausses de prix des produits alimentaires et de l'énergie. Les ménages ont consommé 1,6% de moins qu'au premier trimestre.

Au premier trimestre, une contraction avait déjà été observée (-0,4%). On parle donc officiellement d'une récession.

Selon M. Van Mullingen, économiste en chef du CBS, ce déclin ne se traduit pas encore par une détérioration du marché du travail néerlandais. "Le nombre d'offres d'emploi a légèrement diminué mais le nombre de chômeurs également", a-t-il déclaré.

Comparé au reste de l'Europe, après "un plongeon" lié à l'épidémie de Covid-19, "l'économie néerlandaise s'est rétablie beaucoup plus rapidement et fortement" mais depuis environ un an "c'est le contraire", a affirmé M. Van Mullingen.

"La contraction néerlandaise de 0,3 % est frappante par rapport au développement économique des pays voisins", a souligné le CBS. En moyenne, le PIB de l'Union européenne (UE) est resté le même qu'au trimestre précédent.