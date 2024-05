Légère baisse des agressions sexuelles dans l'armée américaine, une première en dix ans

Par ailleurs, selon un sondage réalisé auprès des effectifs et visant à contourner la sous-déclaration des cas de violence sexuelle, 6,8% des militaires femmes et 1,3% des hommes ont indiqué avoir subi un "contact sexuel non désiré" l'année précédente, contre 8,4% et 1,5% respectivement deux ans plus tôt.

Le pourcentage de cas signalés aux autorités a par ailleurs augmenté, selon ce sondage. En 2021, seul 20% de ces cas étaient signalés. Ce chiffre est passé à 25% en 2023.

Toujours selon cette estimation, les cas de harcèlement sexuel ont diminué.