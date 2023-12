L'Egypte dépêche deux avions C-130 pour le déploiement du matériel électoral en RDC

Le gouvernement congolais a annoncé dimanche l'arrivée de deux avions de transport C-130 Hercules de la force aérienne égyptienne pour soutenir la Commission électorale nationale indépendante (Céni) dans le déploiement du matériel nécessaire à l'organisation des élections générales - et notamment présidentielle - du mercredi 20 décembre en République démocratique du Congo (RDC).

"Deux avions Hercules C-130 de l'armée égyptienne, des appareils des FARDC (Forces armées de la République démocratique du Congo, ndlr) et des hélicoptères ont été mis à la disposition par le gouvernement en plus de l'appui de la Monusco (la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC) pour le déploiement du matériel électoral, a indiqué le ministre congolais de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, sur X (anciennement Twitter).

Ces deux appareils égyptiens arrivent à trois jours des élections présidentielle, législatives, provinciales et locales du 20 décembre.