L'Égypte et la Chine réclament un cessez-le-feu et un "État palestinien"

Les ministres des Affaires étrangères égyptien et chinois ont plaidé dimanche ensemble au Caire pour un cessez-le-feu au 100e jour de la guerre à Gaza et pour la création d'un "État de Palestine" membre de plein droit de l'Onu.

Lors d'une conférence de presse commune au début d'une tournée africaine du Chinois Wang Yi, celui-ci s'est dit en faveur, avec son homologue égyptien Sameh Choukri, d'"un État de Palestine indépendant et souverain dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale". Dans un communiqué commun, les deux hommes réclament aussi "un arrêt des violences et des combats".

Le communiqué sollicite en outre "un sommet international pour la paix afin de trouver une solution juste, entière et pérenne à la question palestinienne avec la fin de l'occupation (israélienne) et un État de Palestine indépendant, avec une continuité territoriale". Actuellement, la population palestinienne vit de fait sous deux gouvernements rivaux et parallèles, l'un en Cisjordanie et l'autre dans la bande de Gaza. L'Autorité palestinienne du président Mahmoud Abbas tient des pans de la Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967, tandis que le Hamas - en guerre contre Israël depuis son attaque du 7 octobre sur le sol israélien - contrôle l'enclave gazaouie.