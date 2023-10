L'Égypte tente un rôle de médiation

L'Égypte a indiqué être en contact étroit avec plusieurs acteurs internationaux "influents" afin de mettre fin à l'escalade de violence entre Israël et le Hamas. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est notamment entretenu avec le responsable européen de la politique étrangère, Josep Borrel.

De son côté, l'Arabie saoudite, qui mène ces derniers mois des pourparlers avec Israël afin de normaliser leurs relations, a appelé à mettre fin immédiatement aux confrontations entre Palestiniens et Israéliens.

Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a, lui, exhorté les Israéliens et les Palestiniens à "agir de manière raisonnable" et à éviter une escalade des violences après les attaques lancées par le Hamas depuis la bande de Gaza. "Nous invitons toutes les parties à agir de manière raisonnable et à s'abstenir d'agir impulsivement, ce qui augmenterait les tensions", a déclaré le dirigeant turc.