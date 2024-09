L'EI revendique une attaque meurtrière contre des chiites en Afghanistan

L'organe de propagande du groupe jihadiste sunnite affirme dans un communiqué publié tard jeudi que "15 chiites ont été tués et six autres blessés dans une attaque menée par des soldats du califat dans le centre de l'Afghanistan".

Le porte-parole ministère afghan de l'Intérieur Abdul Matin Qani a de son côté affirmé à l'AFP que "des hommes armés non identifiés ont tiré et tué des civils" dans la province de Daikundi, dans le centre de l'Afghanistan. M. Qani a ajouté que plus de détails seraient annoncés par la suite.