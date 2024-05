L'émissaire chinois pour le climat se rend aux Etats-Unis pour des discussions

Selon Pékin, les deux émissaires auront des "échanges de vues en profondeur" sur un accord conclu en Californie entre leurs prédécesseurs en amont de la COP28 et discuteront aussi de la promotion de la "coopération sur le climat entre la Chine et les Etats-Unis", selon Pékin.

Les prédécesseurs respectifs de MM. Liu et Podesta, Xie Zhenhua et John Kerry, avaient développé une relation très cordiale, permettant de faire avancer les discussions sur la question climatique entre les deux pays émettant le plus de CO2 au monde.

D'après le département d'Etat américain, les échanges se concentreront notamment sur "la transition énergétique, le méthane et les gaz à effet de serre autres que le CO2, l'économie circulaire et l'efficacité énergétique, les villes et Etats/provinces bas carbone, et la déforestation, entre autres".