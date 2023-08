L'entreprise turque BinBin veut reprendre les cycles électriques VanMoof, en faillite

L'entreprise turque de mobilité partagée BinBin a annoncé mercredi son intention de reprendre le fabricant néerlandais de vélos électriques VanMoof, en faillite depuis le mois de juillet. La compagnie turque a fait une offre non contraignante et se prépare à présenter une offre d'achat contraignante, sans toutefois préciser les détails financiers.

Depuis lors, les curateurs de VanMoof étudient la possibilité de relancer la compagnie et sont en pourparlers avec plusieurs repreneurs potentiels, selon de récentes informations de la presse néerlandaise.

VanMoof a été déclarée en faillite le 18 juillet dernier. L'entreprise néerlandaise a connu des difficultés financières suite aux investissements nécessaires au développement de ses vélos électriques, à sa croissance à l'international, mais aussi aux coûts plus élevés que prévu sur les réparations couvertes par son système de garantie. Le fabricant a laissé 143,8 millions d'euros de dettes, selon une information dévoilée mardi par le quotidien néerlandais Het Financieel Dagblad.

Le groupe turc BinBin, qui opère actuellement dans six pays, estime que VanMoof reste une entreprise intéressante à relancer. "Avec un design simple et élégant et une batterie intégrée au cadre, les vélos sont devenus monnaie courante dans les rues d'Amsterdam", a déclaré la filiale de 1000 Yatirimlar Holding par voie de communiqué. Celle-ci souhaiterait conclure l'acquisition des cycles bataves dans les prochaines semaines.

L'agence de presse Reuters avait indiqué la semaine dernière que Lavoie, la marque de trottinettes électriques de la société britannique McLaren, est également dans la course pour une reprise du groupe néerlandais. McLaren, connu pour ses voitures sportives et sa présence en Formule 1, souhaiterait ainsi poursuivre son développement en tant que marque haut de gamme dans le secteur des véhicules électriques.

Depuis sa création, VanMoof a vendu 190.000 vélos dans le monde entier. L'entreprise possédait ses propres magasins dans 20 villes aux Pays-Bas et ailleurs.