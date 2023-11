Les aéroports de Damas et d'Alep hors service après des frappes israéliennes

Les aéroports de Damas et Alep sont toujours hors service depuis les frappes israéliennes qui les ont simultanément visés le mois dernier. Il s'agit de la plus longue fermeture depuis le début du conflit syrien en 2011, a indiqué mercredi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme.

Les vols à destination et en provenance de l'aéroport de Damas, le plus grand et le principal de Syrie, sont interrompus depuis le 22 octobre en raison des frappes israéliennes sur ses principales pistes. Des frappes similaires le même jour ont conduit à la mise hors service de l'aéroport d'Alep, le deuxième du pays.

Les deux aéroports restent fermés malgré la fin des travaux de réparation, a indiqué à l'AFP le directeur de l'Observatoire (OSDH), Rami Abdel Rahmane.