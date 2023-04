Les alliés de l'Ukraine coordonnent leur aide militaire, sous pression de Zelensky

Les alliés de l'Ukraine, pressés par Volodymyr Zelensky de livrer plus d'armes et de munitions, se retrouvent vendredi en Allemagne pour coordonner leur aide militaire à Kiev qui dit préparer une contre-offensive d'ampleur.

Jens Stoltenberg s'y est entretenu jeudi avec le président Volodymyr Zelensky qui n'a de cesse d'appeler les Occidentaux à livrer plus de blindés, d'artillerie, de munitions mais aussi des avions de combat et des systèmes de tirs de longue portée pour frapper les entrepôts russes, loin derrière la ligne de front.

Entre stocks insuffisants, crainte d'escalade et problèmes logistiques, Européens et Américains se sont montrés plus prudents que Kiev ne l'aurait voulu.

M. Zelensky a exhorté jeudi M. Stoltenberg à l'aider à "surmonter la réticence de (nos) partenaires concernant la livraison de certaines armes".