Les Américains peu enthousiastes face à la candidature de "Papy" Biden

"Il est vieux, mais il a beaucoup d'expérience" relève Ron Autry, un employé de l'université de Californie du Sud, à Los Angeles. Ce trentenaire souhaite le voir rester "quatre ans de plus" au pouvoir et loue sa capacité à "dépasser les clivages" avec les républicains sur certains projets de loi.

"Il pourrait être frappé de démence et commencer à prendre des mauvaises décisions", craint la jeune femme de 19 ans. "Je pense qu'il serait préférable d'avoir quelqu'un de plus jeune, qui assimile plus vite et qui est plus proche des jeunes générations."

Un avis reflété dans les sondages. Environ 70% des Américains -- dont 51% des électeurs démocrates -- ne souhaitent pas que M. Biden, 80 ans, se représente, selon une récente enquête d'opinion pour la chaîne NBC. La moitié des personnes interrogées invoquent son âge.

- "Pas d'alternative" -