Les autorités donnent un nouveau bilan de 31 morts dans un raid israélien à Nousseirat

Des témoins ont indiqué que la frappe avait eu lieu au milieu de la nuit, vers 03H00 (02H00 heure belge). L'armée israélienne a dit vérifier ces faits.

Depuis le début, le 7 mai, de l'offensive israélienne au sol dans la ville de Rafah, à la lisière sud de la bande de Gaza, bombardements et combats se sont dans le même temps intensifiés autour de Nousseirat, et, plus au nord, dans les villes de Gaza et Jabalia où l'armée israélienne dit mener des opérations "ciblées".

Des témoins ont ainsi rapporté dimanche des explosions et des combats continus toute la nuit à Jabalia.