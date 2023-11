Les avocats de Cédric Jubillar font appel de son renvoi devant les assises

"On a pris le soin de lire cette ordonnance de mise en accusation et nous avons décidé bien évidemment d'en relever appel, considérant que notre client est innocent. Nous exploiterons tous les recours à notre disposition pour démontrer la vacuité de ce dossier", a déclaré à l'AFP Alexandre Martin, l'un des trois avocats du peintre-plaquiste de 36 ans, en détention depuis juin 2021.

Me Martin, Emmanuelle Franck et Jean-Baptiste Alary expliqueront leur décision de faire appel lors d'une conférence de presse, vendredi à Toulouse.

"On veut s'exprimer dans le détail sur l'ordonnance. Relever appel est une démarche logique car, depuis le début, notre client clame son innocence et le dossier est vide", a souligné Me Martin.