Les barrières commerciales peuvent freiner la transition énergétique, selon le chef de l'AIE

Transition énergétique et équilibres commerciaux figurent parmi les sujets brûlants cette semaine dans la station des Alpes suisses.

La Chine a dénoncé mardi par la voix de son Premier ministre Li Qiang les "barrières au commerce vert".

"Certaines technologies ou produits verts et bas-carbone qualitatifs et très efficaces ne peuvent pas circuler librement", a-t-il notamment dit, appelant à "retirer les barrières" et à "travailler ensemble". "Il est crucial" de "défendre fermement le système commercial multilatéral", a-t-il lancé.