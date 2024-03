Les cerisiers de Washington, en fleur de plus en plus tôt, et les pieds dans l'eau

C'est l'un des événements emblématiques de Washington: la floraison des cerisiers, autour des monuments célèbres de la capitale américaine, attire chaque année plus d'un million de personnes.

Mais les visiteurs doivent désormais se tenir prêts dès la mi-mars: à cause du réchauffement des températures, le pic de floraison arrive en moyenne six jours plus tôt qu'il y a un siècle.