Les clés de la maison blanche: le Super Tuesday, une étape cruciale dans la course présidentielle américaine

Le 5 novembre prochain, les Américains ont rendez-vous avec leur avenir politique alors qu'ils éliront leur 47ᵉ président. Pour mieux appréhender les enjeux de cette élection présidentielle majeure, des experts des États-Unis nous éclairent sur les enjeux de ce scrutin. On est là pour vous donner les clés de la Maison-Blanche.

Serge Jaumain, professeur d'histoire à l'ULB et spécialiste des États-Unis, nous éclaire sur ce que l'on appelle le "Super Tuesday". Cette journée revêt une importance cruciale dans le cadre des primaires américaines. "Le Super Tuesday est un moment clé", explique Serge Jaumain. "C'est une journée où une quinzaine d'États vont voter pour désigner les candidats démocrates et républicains. Un tiers des délégués, les personnes envoyées à la convention démocrate et républicaine, seront choisis lors de cette journée". Grâce à ce processus, "on aura une idée un peu plus précise des candidats, même si aujourd'hui, il faut bien reconnaître qu'il n'y a plus grand suspense".

Le choix du mardi pour le Super Tuesday remonte à 1988, explique Jaumain. "Tout le système des primaires n'est pas prévu par la Constitution. C'est vraiment un accord entre les différents États. Le mardi, c'est simplement un jour qui convenait bien". Parmi les États clés qui voteront lors du Super Tuesday, la Californie, où on a 40 millions d'habitants, et le Texas se distinguent par leur poids démographique et politique : "Le nombre de délégués que l'on envoie à la convention est lié à l'importance de la population. Le fait de les remporter permet évidemment aux candidats potentiels d'avoir une bonne chance de remporter les primaires". Si la Californie est un bastion démocrate, le Texas est traditionnellement républicain, avec des "questions très importantes comme l'immigration", souligne Serge Jaumain.

Des États comme le Maine et le Colorado ont également attiré l'attention récemment en raison de leur opposition à Donald Trump. "Ces États ont introduit une procédure pour empêcher Trump de figurer sur les bulletins de vote, mais ils ont laissé les tribunaux se prononcer et pour le moment, il n'y a pas réellement de décision", précise Jaumain. Néanmoins, le Super Tuesday reste "un indicateur fort, mais non-prédictif", affirme Jaumain. Pourtant pour cette élection, "on n'a jamais vu une situation comme celle que l'on connaît aujourd'hui". "Il y a deux candidats qui se détachent nettement depuis le début de la campagne présidentielle". C'est une situation exceptionnelle, notamment en raison de la candidature de Donald Trump.