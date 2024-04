Les clés de la Maison Blanche: qui est Joe Biden?

Mais plus récemment, c'est la santé de Joe Biden qui semble lui poser des difficultés. En plus de son bégaiement depuis l'enfance, l'actuel président semble souffrir de pertes de mémoire et de quelques dérapages, notamment lorsqu'il a insinué que les Afro-américains et Hispaniques sont des travailleurs sans diplôme d'études secondaires. Mais est-ce que cela entache sa réputation ? "Moi, je ne pense pas, franchement, parce que depuis longtemps, depuis des décennies, Joe Biden était un peu connu pour ses sorties, disons, mal préparées ou des bourdes. Je crois qu'on s'y attendait d'avoir beaucoup plus de sa part. Mais depuis qu'il est vice-président et puis président, c'est beaucoup plus sous contrôle. Est-ce que le fait que son adversaire Trump fait des sorties encore plus... Ne l'épargne pas, effectivement", indique Gérald Loftus. Pour l'expert, on voit un Joe Biden plus sûr de lui : "Le dernier discours, le grand discours devant le Congrès de l'Union, là, c'était un Joe Biden beaucoup plus combatif et beaucoup plus sous contrôle. Et c'était vraiment intéressant de voir des fois où il prenait plaisir, presque, de piéger les Républicains".

Alors, est-ce que Joe Biden peut faire le poids face à Donald Trump ? "Je pense, oui, et je pense qu'il faut imaginer que vous avez deux personnes : une personne qui est foncièrement une bonne personne, Joe Biden, contre quelqu'un qui est connu pour ses mensonges sans cesse. Donc, je peux dire que si les électeurs font la distinction entre qui est-ce qu'on veut à la Maison Blanche, sans même parler des politiques que les deux hommes représentent, qui sont à l'opposé, vraiment à l'opposé. Je pense que Biden, oui, il peut faire le job", conclut Gérald Loftus.