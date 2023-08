Les concerts de Taylor Swift bientôt projetés au cinéma en Amérique du Nord

La dernière tournée de concerts de la méga star de la pop américaine Taylor Swift, débutée en mars aux Etats-Unis avant de partir à l'étranger jusqu'à fin 2024, va être diffusée cet automne au cinéma aux Etats-Unis, Canada et Mexique, a fait savoir jeudi l'artiste de tous les records.

"La tournée Eras a été mon expérience de vie la plus importante et je déborde de joie pour vous annoncer qu'elle va bientôt s'afficher sur grand écran", a écrit sur les réseaux sociaux cette trentenaire adulée dans son pays et à l'international, véritable phénomène culturel de la pop et de la folk et redoutable rouleau compresseur commercial.