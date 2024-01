Les conseils d'une Américaine sur la préparation du thé font s'étrangler les Britanniques

Du sel et du lait chaud dans le thé? Les recommandations d'une chimiste américaine sur la meilleure manière de faire le thé ont soulevé des hauts le cœur au Royaume-Uni, jusqu'au gouvernement, dans ce pays où le breuvage est plus qu'une institution.

Dans un entretien au journal The Telegraph, Michelle Francl, professeure au Bryn Mawr College en Pennsylvanie, affirme ainsi qu'ajouter du sel dans un thé qui aurait été trop infusé permet de "modérer la perception de l'amertume".

"J'ai pris l'habitude d'en ajouter juste une petite pincée, et ça aide vraiment", ajoute l'autrice de "Steeped: The chemistry of Tea", publié mercredi.