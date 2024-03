Les corps de huit migrants naufragés, venus de Chine, retrouvés sur une plage du Mexique

Ils ont échoué sur une plage de l'Etat mexicain d'Oaxaca, dans le sud du Mexique. "Il s'agit de personnes originaires de Chine, sept femmes et un homme", a indiqué le parquet dans un communiqué.

La zone où s'est produit l'accident, à l'est de l'isthme de Tehuantepec, est l'une des routes empruntées par les migrants cherchant à atteindre les États-Unis.

Chaque année, des milliers de migrants traversent le Mexique pour atteindre le territoire américain, fuyant la violence et la pauvreté dans leur pays.

Selon des données officielles, les étrangers en situation irrégulière viennent également d'Asie et d'Afrique. Entre janvier et août 2023, des personnes originaires de Chine, d'Inde, du Sénégal, de Mauritanie et d'Ouzbékistan sont entrées dans le pays.