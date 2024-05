Les corps de trois otages enlevés le 7 octobre retrouvés par l'armée israélienne: "Ils ont été brutalement assassinés"

L'armée israélienne a récupéré "les corps de nos otages Shani Louk, Amit Buskila et Itzhak Gelerenter", a déclaré le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l'armée, précisant qu'ils avaient été "brutalement assassinés" par le Hamas en tentant de fuir le festival de musique Nova et "leur corps emmenés" à Gaza.

L'annonce de Hagari intervient alors que des combats intenses ont repris à Jabaliya, la deuxième ville la plus peuplée du nord de la bande de Gaza.

À lire aussi Le Hamas diffuse une nouvelle vidéo d'un otage israélien... mais annonce son décès quelques heures plus tard



"C'est avec le cœur lourd que je partage la nouvelle, la nuit dernière les forces de défense israéliennes et les forces de l'ISA ont récupéré les corps de nos otages Shani Louk, Amit Buskila et Itzhak Gelerenter qui ont été pris en otage lors du massacre du Hamas le 7 octobre et assassinés, ils ont été assassinés par le Hamas", a indiqué Daniel Hagari.