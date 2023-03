Les Cubains aux urnes pour renouveler leur Assemblée nationale

Parmi les 470 candidats figurent notamment le président et Premier secrétaire du PCC, Miguel Diaz-Canel, 62 ans, et l'ex-dirigeant Raul Castro, 91 ans.

- "Perte de temps" -

Ce vote "pour tous" doit aussi permettre d'augmenter la légitimité des candidats qui doivent obtenir plus de 50% des suffrages pour être élus, alors que la participation électorale n'a cessé de baisser dernièrement.

Elle a atteint 68,5% aux municipales de novembre, un plus bas depuis l'entrée en vigueur du système électoral en 1976. Elle était de 74% en septembre lors du référendum sur le Code de la famille, et de 90% lors du référendum sur la Constitution en 2019.

Une jeune Cubaine de 19 ans, qui n'a pas souhaité donner son nom, a indiqué à l'AFP qu'elle n'irait pas voter dimanche. "Je ne pense pas que le vote (...) va amener un changement positif pour notre pays. Je pense que c'est une perte de temps", a déclaré cette jeune employée d'un kiosque de la capitale.

Ce scrutin législatif intervient au moment où Cuba traverse sa pire crise économique depuis 30 ans, avec une inflation galopante et une vague migratoire sans précédent, sous l'effet conjugué des conséquences de la pandémie, du renforcement des sanctions américaines et des faiblesses économiques du pays.

Pendant les semaines précédant le scrutin, les candidats, dont le président, ont mené une inhabituelle campagne de terrain pour écouter les doléances des Cubains.

"Le premier défi" de la nouvelle Assemblée "est de restructurer tout son système de travail dans la relation entre les députés et la population", a déclaré M. Diaz-Canel après avoir voté.

Privée de candidats, l'opposition a appelé à l'abstention sur les réseaux sociaux.

"Ne participe pas à cette farce. Ne vote pas dimanche", a écrit sur Twitter le compte "Cuba dit NON à la dictature".

Le dissident Manuel Cuesta Morua, membre du Conseil pour la transition démocratique à Cuba, estime qu'il y a désormais "une force sociologique qui est en train de devenir le parti politique majoritaire du pays, le parti de l'abstentionnisme".

Au second semestre, Miguel Diaz-Canel, premier président à diriger le pays après les années de pouvoir des frères Fidel et Raul Castro, devrait être candidat à sa réélection devant les députés pour un second et dernier mandat.