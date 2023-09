Les demandes d'asile aux Pays-Bas en baisse en 2023, le scénario catastrophe exclu

Les Pays-Bas ont reçu moins de demandes d'asile qu'en 2022. La semaine dernière, 1;000 demandes de demandeurs d'asile et de personnes voulant rejoindre leur famille ont été enregistrés. À la même période en 2022, 1.500 demandes avaient été introduites. Une semaine auparavant, 800 demandes ont été introduites, contre 1.300 un an plus tôt. La différence est cependant due à un problème technique.