Les démocrates votent pour officialiser la candidature de Kamala Harris

Moins de deux semaines après le retrait de la candidature de Joe Biden pour un second mandat, une décision historique ayant complètement rebattu les cartes, l'actuelle vice-présidente a réussi à s'imposer et ne fait face à aucun rival dans son camp.

En règle générale, l'investiture officielle du candidat a lieu en personne lors d'une grande convention du parti, prévue cette année à Chicago du 19 au 22 août.

Mais en raison d'exigences procédurales dans l'Etat de l'Ohio, les démocrates ont décidé d'anticiper ce vote, en ligne. Une procédure rare mais qui devrait être similaire à celle de 2020, durant la pandémie de Covid-19.

Le vote doit commencer jeudi matin et se terminer lundi en fin de journée. Le Parti démocrate n'a pas détaillé la façon dont le scrutin pourrait ou non être suivi au jour le jour et dont ses résultats seront annoncés.