"Les déplacés s'entassent et les épidémies se répandent parmi les enfants": la vaccination contre la polio débute à Gaza

"Des équipes du ministère de la Santé, de l'Unrwa et des ONG ont débuté samedi la campagne de vaccination contre la polio dans le centre de la bande de Gaza", a déclaré le docteur Moussa Abed, directeur des premiers soins au sein du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas.



En raison de la guerre, déclenchée le 7 octobre par l'attaque meurtrière du Hamas en Israël, l'ONU a envoyé 1,2 million de vaccins à avaler sous forme de gouttes.



Des parents ayant fait procéder à la première administration orale de deux gouttes -- il faut deux doses de vaccin à un mois d'intervalle -- ont raconté s'être présentés notamment par crainte d'épidémies parmi les enfants du petit territoire de 2,4 millions d'habitants quasiment tous déplacés depuis le début de la guerre.



Aïd Abou Taha, 33 ans, a accompagné son fils de onze mois. "Je suis venu parce que j'ai très peur pour lui", a-t-il indiqué. "Cette campagne de vaccination contre la polio est très importante surtout parce qu'il y a de plus en plus de déplacés qui s'entassent et qu'il y a des épidémies qui se répandent parmi les enfants", a-t-il ajouté.