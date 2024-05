Les derniers suspects recherchés pour le génocide des Tutsis sont décédés

Les deux derniers suspects encore recherchés pour le génocide des Tutsis au Rwanda sont décédés, selon les procureurs. Leur décès met ainsi fin aux travaux d'une organisation spéciale et distincte des Nations unies (ONU) installée à La Haye.

Le Conseil de sécurité de l'ONU avait mis en place deux tribunaux dans les années 1990, chargés de poursuivre les crimes commis en Yougoslavie et au Rwanda. Comme de plus en plus de suspects ont été identifiés au cours de ces 30 années, les dernières enquêtes ont été regroupées au sein du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux (MIFRTP). Le travail des procureurs de cette organisation est "arrivé à terme avec succès", explique le procureur général Serge Brammertz.

Les deux derniers suspects recherchés étaient Ryandikayo et Charles Sikubwabo, tous les deux soupçonnés entre autres, de génocide et de crimes contre l'humanité. Les deux sont décédés en 1998, précise le procureur. Le dernier fugitif recherché par le TPIY a été arrêté en 2011.