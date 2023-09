Les dirigeants chinois, américain et russe mis en garde contre toute confrontation à Jakarta

Le sommet a mis autour de la même table les hauts responsables de Washington et Pékin, un jour après que le Premier ministre chinois a averti que les grandes puissances devaient contenir leurs différends pour éviter une "nouvelle Guerre froide".

La vice-présidente américaine Kamala Harris, le Premier ministre chinois Li Qiang et le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov se sont réunis jeudi au sommet de l'Asie de l'Est, lors duquel le dirigeant de l'Indonésie, qui préside l'Asean, a mis en garde contre les rivalités croissantes entre puissances.

La réunion dans la capitale indonésienne Jakarta rassemblait les dirigeants de 18 pays, dont ceux de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean) et des principales puissances impliquées dans la région.

Les échanges entre les responsables des deux plus grandes économies mondiales étaient scrutés dans un contexte de tensions sur des questions allant de Taïwan aux relations avec Moscou en passant par la rivalité dans le Pacifique, quelques jours avant le sommet du G20 qui se tiendra à New Delhi samedi et dimanche.

"Chaque dirigeant a une égale responsabilité pour ne pas créer de conflits, ne pas provoquer de nouvelles tensions, et en même temps (...) réduire les points de friction", a déclaré le président indonésien Joko Widodo après le sommet.