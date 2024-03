Les dirigeants européens appellent à une pause pour un cessez-le-feu à Gaza

Il y a un mois encore, seuls 26 des 27 États membres de l'UE s'étaient accordés sur cette formulation, la Hongrie refusant de s'y joindre. M. Michel a donc pu se réjouir d'une "déclaration solide et unie des dirigeants européens sur le Proche-Orient".

Dans des conclusions particulièrement longues et circonstanciées, les chefs d'État et de gouvernement réitèrent aussi leur appel à la libération de tous les otages et leur condamnation des attaques du Hamas le 7 octobre dernier.