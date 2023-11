Les drapeaux de l'ONU en berne en mémoire du personnel tué à Gaza

Les drapeaux ont été mis en berne sur les bâtiments de l'ONU à travers l'Asie lundi, et le personnel appelé à observer une minute de silence en mémoire de leurs collègues tués dans la guerre entre Israël et le Hamas.

Le drapeau bleu et blanc des Nations unies a été baissé à 9:30 heure locale à Bangkok, Tokyo et Pékin, au lendemain de l'annonce par l'ONU "d'un nombre important de morts et de blessés" dans le "bombardement" du siège du programme onusien pour le développement (PNUD) à Gaza.

Des images de l'AFPTV ont également montré dimanche un cratère au milieu de la cour d'une école gérée par l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) à Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza.