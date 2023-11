"Les droits humains ont perdu", déplore Amnesty après la victoire de l'extrême droite

"Les droits humains ont perdu", a réagi jeudi Amnesty International au lendemain des élections législatives aux Pays-Bas. Le PVV, parti d'extrême droite de Geert Wilders, est crédité de 37 sièges sur 150, contre les 17 qu'il détient actuellement et loin devant les 25 remportés par l'alliance gauche-écologistes, après un décompte de 99% des voix.

"Un parti raciste a remporté les élections néerlandaises. Un parti qui cible et rejette des pans de la population en soutenant qu'ils ont moins de valeur", a déploré l'organisation de défense des droits humains. Le PVV "abandonne les personnes qui fuient" leur pays, a-t-elle ajouté.

D'après les projections, la formation nationaliste et islamophobe de Geert Wilders arrive en tête avec 37 sièges, suivie de l'alliance gauche-écologistes (25, contre 17 au scrutin de 2021) et du parti de centre-droit du Premier ministre démissionnaire Mark Rutte, le VVD (24, contre 34 deux ans plus tôt), qui fut au pouvoir pendant 13 ans. Le parti centriste NSC, fraîchement créé, a directement bondi à 20 sièges, tandis que les centristes libéraux du D66 chutent de 24 à 9 sièges.