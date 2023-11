Les écoles doivent fermer à New Delhi en raison de la pollution

Les écoles ont été fermées vendredi dans la capitale indienne en raison du niveau dangereux de pollution atmosphérique, matérialisée par un brouillard jaunâtre et toxique, ont annoncé les autorités.

Selon la société suisse de surveillance de la qualité de l'air, IQAir, le niveau de particules PM 2,5, les plus dangereuses, est 35 fois supérieur au niveau maximum fixé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Ce brouillard jaunâtre et toxique, alimenté par les brûlis agricoles, les émissions industrielles et du transport routier, stagne et persiste dans la mégapole de 30 millions d'habitants.