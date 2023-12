Les enfants de l'iranienne Narges Mohammadi vont récupérer son prix Nobel de la paix: "Je ne pense pas la revoir un jour"

A sa place, ce seront ses jumeaux de 17 ans, Ali et Kiana, qui se verront remettre la récompense en son nom et liront un discours qu'elle a réussi à transmettre depuis sa prison. Quant à la lauréate, elle observera au même moment, selon sa famille, une grève de la faim en solidarité avec la communauté Bahaïe, plus importante minorité religieuse en Iran, qui se dit victime de discriminations dans de nombreux pans de la société.

Le mouvement, qui a vu des femmes tomber le voile, se couper les cheveux et manifester dans la rue, a été déclenché par la mort l'an dernier d'une jeune Kurde iranienne de 22 ans, Mahsa Amini, après son arrestation à Téhéran pour non-respect du strict code vestimentaire islamique.

La revoir en vie?

Exilés en France depuis 2015, Kiana et son frère Ali n'ont plus vu leur mère depuis près de neuf ans et disent ignorer s'ils la reverront en vie. Lui dit y croire, elle non.

"La cause 'Femme, Vie, Liberté', la liberté en général et la démocratie valent la peine qu'on se sacrifie pour elles et qu'on donne sa vie pour elles parce qu'au final ces trois choses n'ont pas de prix", a estimé Kiana lors de la conférence de presse.