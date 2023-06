"Les enfants ne tiennent plus": au Canada, vivre avec la fumée des incendies

Depuis plusieurs jours, les métropoles de l'est du Canada, au Québec et en Ontario, connaissent des épisodes de pollution atmosphérique sans précédent.

Vérifier la qualité de l'air, comme on consulte la météo. Pour de nombreux parents canadiens, le début des vacances tourne au casse-tête dans des villes qui suffoquent sous les fumées engendrées par les mégafeux qui ravagent le pays.

"Entre la fumée et la pluie, c'est un peu difficile de les canaliser", glisse-t-elle, confiant avoir organisé une sortie de 10 minutes malgré une qualité de l'air dégradée dans la métropole francophone.

Marion Hélies, animatrice dans un centre de loisirs de Montréal, raconte à l'AFP la frustration de ses petits pensionnaires: "Les enfants ne tiennent plus, parce que ça fait plusieurs jours qu'on est à l'intérieur."

- Air "nocif" à "très nocif" -

C'est la deuxième fois en quelques jours que la ville est contrainte de fermer les terrains de sport et les piscines extérieures en raison des fumées. Dans les rues, l'odeur de brûlé -- malgré des feux distants de plus de 600 km -- enveloppe tout. Les immeubles sont masqués par le brouillard et difficile d'apercevoir le soleil.

D'après les autorités, l'indice de qualité de l'air oscille entre "nocif" et "très nocif".