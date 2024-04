Les Etats-Unis annoncent des limites d'émissions de CO2 pour les centrales à charbon

Cette nouvelle réglementation, qui concerne aussi les centrales à gaz devant être construites à l'avenir, s'appuie sur les technologies de captage de carbone, encore très peu répandues et coûteuses.

La production d'électricité représente environ un quart des émissions de gaz à effet de serre du pays, soit le deuxième secteur émetteur le plus important après les transports.

Celles prévoyant de fermer d'ici 2039 -- environ la moitié des centrales à charbon du pays, selon le gouvernement -- devront elles capter 16% de leurs émissions, d'ici 2030. Enfin, celles mises à la retraite avant 2032 sont exemptées de toute limite.

Les nouvelles centrales à gaz fonctionnant à haute capacité devront elles aussi s'équiper pour capter 90% de leur CO2 d'ici 2032.

La réglementation avait été proposée il y a un an par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), et après une consultation publique obligatoire, elle est désormais finalisée -- non sans plusieurs changements.