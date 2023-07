Les Etats-Unis annoncent une aide militaire de 345 millions de dollars à Taïwan

Aucun détail n'était immédiatement disponible sur la nature de l'aide fournie, la Maison Blanche parlant dans un communiqué laconique d'"équipements de défense" et de "formation militaire".

Un responsable américain s'exprimant sous couvert d'anonymat avait cependant évoqué plus tôt vendredi des systèmes de surveillance et de reconnaissance, des munitions et autres pièces détachées et équipements divers.