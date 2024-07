Les Etats-Unis annoncent une nouvelle aide "essentielle" à l'Ukraine de 1,7 milliard de dollars

Les Etats-Unis ont annoncé lundi une nouvelle aide militaire à l'Ukraine évaluée à environ 1,7 milliard de dollars qui comprend des munitions anti-aériennes et des obus d'artillerie réclamés par Kiev.

Washington fournira plusieurs types de munitions anti-aériennes, comme des munitions de lance-roquettes Himars, et des armes antichars.

Dans un communiqué, le ministère de le Défense a précisé que cette aide comprenait 200 millions de dollars d'équipements à prendre sur les stocks militaires américains existants et 1,5 milliard qui seront commandés à l'industrie de la défense.

Dans un message sur les réseaux sociaux, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a visité lundi le front dans la région de Kharkiv (nord-est), s'est dit "extrêmement reconnaissant" envers Joe Biden, le Congrès et les Américains pour leur aide.

L'aide comprend des éléments "essentiels pour renforcer la défense ukrainienne, ainsi que des fonds afin d'entretenir des équipements déjà fournis par les Etats-Unis".

Les Etats-Unis sont le premier soutien militaire de l'Ukraine face à l'invasion russe et ont déjà engagé plus de 55 milliards de dollars en armes, munitions et autres aides depuis le début de la guerre en février 2022.