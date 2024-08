Les Etats-Unis attribuent à l'Iran un piratage informatique contre la campagne de Trump

"Nous avons constaté des activités plus agressives de l'Iran durant ce cycle électoral. (...) Cela comprend les activités rapportées récemment visant à compromettre la campagne de l'ex-président Trump, que la communauté du renseignement attribue à l'Iran", indiquent dans un communiqué conjoint la police fédérale (FBI), le bureau de la directrice du renseignement national (ODNI), et l'Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA).