Les Etats-Unis dénoncent "le silence" mondial sur la guerre au Soudan

Les Etats-Unis ont dénoncé jeudi "le silence" de la communauté internationale sur la situation dramatique au Soudan, et dit espérer rapidement une date pour la reprise de pourparlers, à quelques jours de l'anniversaire de l'éclatement du conflit.

"Alors que les populations s'acheminent vers la famine, que le choléra et la rougeole se propagent, que la violence continue de faire d'innombrables victimes, le monde est resté largement silencieux et cela doit changer", a déclaré à la presse l'ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield.

"La communauté internationale doit donner plus, elle doit faire plus et elle doit se préoccuper davantage de la situation", a-t-elle ajouté en soulignant, par exemple, qu'à ce jour "à peine 5% de l'appel humanitaire des Nations unies pour le Soudan a été satisfait".