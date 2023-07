Les États-Unis donnent 500 millions de dollars d'aide humanitaire à l'Ukraine

Les États-Unis donneront 500 millions de dollars (un peu plus de 445 millions d'euros) supplémentaires d'aide humanitaire à l'Ukraine qui lutte contre l'occupant russe.

L'aide sera fournie via l'Organisation des Nations unies (ONU) et d'autres organisations. Elle sera destinée aux civils qui ont dû fuir les combats ou qui sont impactés par le conflit de quelque manière que ce soit. Seront notamment distribués: des produits alimentaires, des soins de santé et de l'eau potable.

Depuis le début de l'attaque russe en février de l'année dernière, les États-Unis ont déjà dépensé 2,6 milliards de dollars (environ 2,3 milliards d'euros) en soutien humanitaire.